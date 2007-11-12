У Бішкеку розпочались переговори щодо вступу України до СОТ

Сьогодні у Бішкеку (Киргизька Республіка) розпочались переговори української делегації на чолі з першим віце-прем’єр-міністром, міністром фінансів Миколою АЗАРОВИМ і киргизької делегації на чолі з міністром економіки і фінансів Акилбеком ЖАПАРОВИМ щодо вступу України до Світової організації торгівлі.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства фінансів України, з українського боку у переговорах також бере участь міністр закордонних справ Арсеній ЯЦЕНЮК.

Під час переговорів будуть розглянуті шляхи врегулювання фінансових претензій Киргизії до України, компромісне рішення щодо антидемпінгових заходів в Україні до електричних ламп походженням з Киргизії, а також інші актуальні питання двосторонніх відносин. За результатами розгляду цих питань українська сторона пропонує парафувати двосторонній протокол щодо доступу на ринки товарів і послуг - останній для України протокол з країною - членом робочої групи зі вступу до СОТ.

«Мета нашого візиту - зняти усі невирішені питання, забути про непорозуміння і зрештою вийти на новий рівень економічного, культурного, наукового, гуманітарного співробітництва», - наголосив на початку переговорів М.АЗАРОВ.

У програмі візиту також зустріч керівництва української делегації з Президентом Киргизії Курманбеком БАКІЄВИМ та зустріч міністрів закордонних справ України А.ЯЦЕНЮКА і Киргизії Еднана КАРАБАЄВА.

Як відомо, у процесі вступу до СОТ Україна завершила переговори і підписала двосторонні протоколи про доступ до ринків товарів і послуг з 49 країнами.