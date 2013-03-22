Азаров хоче особисто перевірити, як «Укравтодор» латає дороги

Про це він повідомив під час спілкування з користувачами мережі Faсebook.

М.Азаров відзначив, що, за оперативними даними «Укравтодору», на 23-х основних автомагістралях країни ямковість ліквідовано майже повністю.

«Я обов'язково найближчим часом запланую поїздку якоюсь із зазначених доріг і перевірю цю інформацію», - повідомив прем'єр.

Як повідомляв УНІАН, за даними «Укравтодору», станом на 10 березня, ямковість було ліквідовано на 98% основних доріг загального користування державного значення і залишалося відремонтувати 61 кілометр основних автодоріг.

За даними прес-служби уряду, станом на 20 березня, ямковість було ліквідовано на 3 тисячах 972,1 кілометра основних доріг загального користування державного значення, що становить 90%.

«Укравтодор» розробив проект Державної цільової програми розвитку доріг загального користування на 2013-2018 роки, вартість якої становить 264 млрд грн.

21 березня прем'єр-міністр України Микола Азаров, виступаючи на засіданні ради регіонів при Президентові України, заявив, що для того, аби привести в порядок близько 170 тисяч кілометрів доріг, Україні знадобиться 500 млрд грн.