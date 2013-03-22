Азаров розмріявся, що всі проблеми відійдуть в минуле, як і нинішня зима
17:43, 22 березня 2013Політика
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Прем'єр-міністр Микола Азаров сподівається, що всі проблеми відійдуть в минуле, як і зима 2012-2013 років.
Азаров сподівається, що це останній тиждень зими
Про це він заявив під час спілкування з користувачами Facebook.
"А ось сьогодні на Київ обрушилася завірюха, зима вже триває практично майже 4 місяці. Напевно, за багато років це перша така тривала зима з такою кількістю опадів. Звичайно, це ускладнює наше життя, але хочеться сподіватися, що це останній тиждень зими, а вже в квітні весна невідворотно прийде до України, так і наші проблеми рано чи пізно відійдуть в минуле", - відзначив М.Азаров.
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