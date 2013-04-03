Суд продовжив розгляд касації Луценка: екс-міністр пояснює
Вищий спецсуд продовжив розгляд касаційної скарги на вирок Луценку у справі про посадові злочини.
Колегія суддів Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних та кримінальних справ продовжила сьогодні розгляд касаційної скарги на вирок екс-міністру внутрішніх справ Юрію Луценку про позбавлення його волі на 4 роки за скоєння посадових злочинів.
Як передає кореспондент УНІАН, у даний час Ю.Луценко продовжує надавати розпочаті вчора пояснення на підтримку касації.
Як повідомляв УНІАН, Ю.Луценка було заарештовано в грудні 2010 року. Генпрокуратура звинуватила його в перевищенні повноважень: Ю.Луценку інкримінували незаконне прийняття на роботу в міліцію свого особистого водія, надання йому державної квартири і нарахування пенсії, а також надмірно пишне святкування Дня міліції в пік економічної кризи в 2009 році.
Печерський районний суд Києва 27 лютого 2012 року засудив Ю.Луценка до 4 років ув'язнення з конфіскацією майна.
16 травня Апеляційний суд Києва визнав правомірним вирок, винесений Ю.Луценку Печерським районним судом столиці.
Ю.Луценко відбуває покарання в Менській колонії в Чернігівській області.