Суд продовжив розгляд касації Луценка: екс-міністр пояснює

Колегія суддів Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних та кримінальних справ продовжила сьогодні розгляд касаційної скарги на вирок екс-міністру внутрішніх справ Юрію Луценку про позбавлення його волі на 4 роки за скоєння посадових злочинів.

Як передає кореспондент УНІАН, у даний час Ю.Луценко продовжує надавати розпочаті вчора пояснення на підтримку касації.

Як повідомляв УНІАН, Ю.Луценка було заарештовано в грудні 2010 року. Генпрокуратура звинуватила його в перевищенні повноважень: Ю.Луценку інкримінували незаконне прийняття на роботу в міліцію свого особистого водія, надання йому державної квартири і нарахування пенсії, а також надмірно пишне святкування Дня міліції в пік економічної кризи в 2009 році.

Печерський районний суд Києва 27 лютого 2012 року засудив Ю.Луценка до 4 років ув'язнення з конфіскацією майна.

16 травня Апеляційний суд Києва визнав правомірним вирок, винесений Ю.Луценку Печерським районним судом столиці.

Ю.Луценко відбуває покарання в Менській колонії в Чернігівській області.