Касацію Луценка відклали до завтра

Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних та кримінальних справ відклав до 3 квітня, до 10.00 розгляд касаційної скарги на вирок екс-міністру внурішніх справ України Юрію Луценку.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне оголошення зробив головуючий у судовому процесі суддя Сергій Слинько після того, як Ю.Луценко завершив надавати пояснення по першому епізоду кримінальної справи - працевлаштування у МВС своїм водієм Леоніда Приступлюка.

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