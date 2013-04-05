Через блокування Ради можна втратити парламент – експерт

«Потрібно відновити роботу парламенту, тому що у іншому випадку його можна втратити. Тобто потрібно розблокувати трибуну, повернутися в зал засідань Верховної Ради, узгодити порядок денний, особливо розгляд тих законів, які сприяють європейській інтеграції України і поліпшенню економічної ситуації, тому що уряд не може працювати, якщо законів немає. Можна дійсно критикувати його за економічну ситуацію, але давайте закони відповідні, щоб уряд міг теж спиратися на них», – вважає експерт.

У той же час, за його словами, заява опозиції, що «виїзне засідання на Банковій – путч», не більше ніж «мовні ігри».

«Не потрібно сьогодні кидатися словами, займатися лінгвістичними вправами: «переворот», «заворот», «неповорот», «путч» і так далі. Це, як казав колись один філософ, «мовні ігри». А потрібно сьогодні зібрати всі фракції, говорити з Рибаком, говорити з Єфремовим, говорити із Симоненком, зібратися опозиції всій, і не розпалювати ворожнечу, не роздувати конфлікт і поляризацію, це шлях в нікуди», – констатує Карасьов.

Експерт також вважає, що опозиції наївно розраховувати на підтримку «вулиці».

«Я б сказав так, що якщо опозиція розраховує на вулицю, то нічого не буде. На Західній Україні бачили, що були недостатньо масові акції, і навряд чи можуть бути такі великі масові акції в Києві на захист парламенту. Щось буде, але це не те, що може вплинути серйозно на ситуацію в країні, в тому числі на парламент».

Нагадаємо, що вчора вранці більшість народних депутатів проголосувала за проведення виїзного засідання парламенту.