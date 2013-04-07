Опозиція на в'їзді до Києва побачила три автобуси із «Беркутом»

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Всеукраїнського об’єднання «Свобода».

Як йдеться в повідомленні, народні депутати-«свободівці» Юрій Сиротюк та Андрій Мохник намагалися з'ясувати причину перебування «беркутівців» на автошляху. «Проте офіцери “Беркута” мовчать і про причину свого перебування на в'їзді до столиці, і про те, чий наказ вони виконують», - зазначили в прес-службі.

Також у «Свободі» нагадали, що представниками ДАІ близько 11.35 було перекрито автобусам в'їзд до Києва з боку Житомира.

«Без жодних пояснень вони зупиняли всі пасажирські маршрутки та автобуси й вилучали у водіїв права, таким чином не впускаючи перевізників у столицю. Дорогу було перекрито шлагбаумом», - йдеться у повідомленні прес-служби.

Як зазначили в «Свободі», обурені такими діями ДАІшників представники Хмельницької облорганізації партії спільно з іншими пасажирами, що не мали змоги потрапити до Києва, провели акцію громадянської непокори. «Люди вийшли на пішохідний перехід та протягом півгодини безперервно рухалися по ньому, фактично перекривши рух усього транспорту в обидва боки», - зазначили у «Свободі». Після проведеної акції міліціонери знову ж таки без жодних пояснень відкрили шлагбаум та пропустили автобуси.

Як додали у прес-службі «Свободи», представники міліції спочатку повідомили їм, що «рух автобусів перекрито у зв'язку з тим, що на дорогах столиці прибирають сніг».

Крім того, про перешкоджання інспекторів ДАІ заявили і в «УДАРі».

Зокрема, як повідомили УНІАН у прес-службі партії з посиланням на народного депутата з фракції «УДАР» Романа Ванзуряка, автобус з чернівецькими активістами співробітники ДАІ тричі зупиняли без пояснення причин.

Перший блокпост зупинив активістів вже на під’їзді до столиці. Інспектор ДАІ, за словами Р.Ванзуряка, безпідставно затримував опозиціонерів протягом півгодини не давши жодних відповідей на питання депутата стосовно причин затримання.

«Після того, як я представився та показав посвідчення народного депутата, інспектори сказали, що чекають якихось вказівок, а потім вже будуть приймати рішення, чи дозволяти нам проїхати далі. Ні протоколу затримання, ні адмінпротоколу не було складено», - повідомив депутат.

Однак після того, як люди, які перебували в автобусі, почали перекривати рух транспорту на пішохідному переході, співробітникам ДАІ довелося дозволити автобусу проїхати.

«Через триста метрів нас знову зупинили, але вже інші інспектори і намагалися розказати нам, що у рамках нібито якихось спецоперацій нас мають перевірити. Потім нам почали розповідати про якісь масові заходи, через які нас зупинили. Нам пропонували допомогти припаркувати транспорт, надати супровід нібито задля нашої безпеки», - розповів «УДАРівець».

За інформацією Р.Ванзуряка, автобус із п’ятдесятьма активістами, які сьогодні планують взяти участь у опозиційній акції «Вставай. Україно!», зупиняли тричі на відрізку менше одного кілометра.

Зараз чернівецькі активісти «УДАРу» вже дісталися Парку Шевченка, де о 14.00 має початися мітинг опозиції «Вставай, Україно!», зазначили в партії.