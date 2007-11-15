Кисельов розповів, де був Янукович, коли регіонали отримували аусвайси

Сьогодні на офіційній церемонії в Центральній виборчій комісії 99 із 175 народних депутатів Партії регіонів одержали тимчасові посвідчення.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив народний депутат від Партії регіонів Василь КИСЕЛЬОВ.

«Депутати, які сьогодні не змогли одержати тимчасові посвідчення, одержать їх пізніше. Вони зараз задіяні на своїх робочих місцях і одержать свої посвідчення завтра або післязавтра. Це не проблема», - сказав В.КИСЕЛЬОВ.

Представник Партії регіонів також припустив, що лідер партії, прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ також найближчим часом одержить тимчасове посвідчення депутата.

«Це не питання для нього (В.ЯНУКОВИЧА – УНІАН). Він – прем`єр-міністр, і у нього є дуже багато термінових проблем, які потрібно вирішувати. Втрачати дорогоцінний час на присутність на офіційній церемонії в ЦВК, я думаю, для нього не так важливо», - пояснив В.КИСЕЛЬОВ.