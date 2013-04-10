Рибак: Жодних позачергових та виїзних засідань ВР не буде

Голова Верховної Ради України Рибак заявляє, що парламент працюватиме наступного тижня, і жодних позачергових та виїзних засідань не буде.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав в інтерв’ю журналістам.

За словами В.Рибака, всі ті, хто заявляє про якісь позачергові засідання чи сесії парламенту, “не знають регламенту”.

“Це кажуть люди, які не знають ні регламенту, ні які є домовленості”, - наголосив В.Рибак і висловив переконання, що з 16 по 19 квітня парламент працюватиме у нормальному пленарному режимі.

Як сказав голова ВР, існують домовленості, що “питання, які є в опозиції, ми всі розглянемо, і на тижні з 16 по 19 квітня поставимо їх і всі задовольним питання, які поставила опозиція”.

За словами В.Рибака, жодних позачергових засідань 15 квітня не може бути. “Ну що це таке - по три неділі блокувати, а потім збирати позачергову сесію? Ну хіба це не стидно так робити перед людьми?”, - запитав В.Рибак.

Як зауважив спікер, у понеділок, 15 квітня, на засіданні Погоджувальної ради буде обговорено остаточно, які законопроекти опозиції мають бути винесені на розгляд у сесійну залу. За його словами, йдеться про вибори у Києві, пенсійну реформу, питання декриміналізації ряду статей Кримінального кодексу.

Як заявив В.Рибак, коли відповідний комітет розгляне ці законопроекти, вони будуть винесені у сесійну залу і відбудеться голосування.

На запитання журналістів щодо можливого виїзного засідання В.Рибак відповів: “Виїзного засідання не буде. Будемо працювати в сесійній залі”.

Водночас він повідомив, що всі закони, які були прийняті на виїзному засіданні 4 квітня, підписав і направив на підпис Президенту України.

В.Рибак висловив переконання, що парламент працюватиме наступного тижня в нормальному режимі. “Немає підстав для того, щоб трибуну захоплювати і не працювати. Досить, треба зупинитися і треба, щоб опозиція почула владу, а влада щоб почула опозицію”, - підкреслив В.Рибак.