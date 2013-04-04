Яценюк нагадує більшості, чим закінчилося ГКЧП

Голова фракції “Батьківщина” Арсеній Яценюк називає сьогоднішні дії провладної більшості парламенту “новим ГКЧП”.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав в інтерв’ю журналістам.

За словами А.Яценюка, у нього «просто перед очима Янаєв замість Рибака. Ну чисто ГКЧП 90-го року».

«Вони ж пам’ятають, чим це все закінчилося - тюрмою для всіх», - сказав А.Яценюк.

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За його словами, нинішні дії голови Верховної Ради Володимира Рибака мають зацікавити Генеральну прокуратуру України, оскільки йдеться про статтю 109 Кримінального кодексу України, тобто “про захоплення влади державною посадовою особою, що карається терміном на 10 років позбавлення волі”.

На переконання А.Яценюка, сьогоднішні події та дії парламентської більшості - “це пряма вказівка Януковича”. За його словами, сьогоднішні події - це “новий Дом-2”, тобто повторення подій, які вже відбувалися в Українському домі.