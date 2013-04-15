У Хмельницькому невідомі розклеїли псевдоанонс акції «Вставай, Україно!»
07:12, 15 квітня 2013Політика
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У Хмельницькому від імені Народного Руху України невідомі розклеїли листівки із запрошенням хмельничан на акцію опозиції «Вставай, Україно!».
Свобода попередила про провокацію
Про це кореспонденту УНІАН повідомив заступник голови Хмельницької обласної організації ВО «Свобода», депутат міськради Олександр Симчишин.
«Такі листівки провокатори розповсюдили сьогодні на ринках міста. Хочуть увести в оману громаду і зірвати акцію «Вставай, Україно!» у Хмельницькому. Влада настільки боїться людей, що вдається до смішних та дешевих провокацій. Акцію анонсують на 17 квітня, хоча дати її проведення ще немає і раніше 21 квітня у Хмельницькому вона не запланована», - пояснив «свободівець».
У псевдолистівці наголошується, що на заході будуть присутні троє опозиційних лідерів.
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