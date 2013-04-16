Гайдук про причетність чи непричетність Тимошенко до вбивства Щербаня: я не знаю

Один із співзасновників компанії “Індустріальний Союз Донбасу” Віталій Гайдук заявляє про відсутність у нього прямих доказів того, що Юлія Тимошенко була причетна до вбивства народного депутата Євгена Щербаня у 1996 році.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні, даючи пояснення в якості свідка на допиті в судовому засіданні Печерського райсуду Києва.

Відповідаючи на запитання захисника Ю.Тимошенко Андрія Кожем’якіна, чи є у нього докази причетності екс-прем’єра до вбивства Є.Щербаня, В.Гайдук сказав: "Прямих доказів, що Юлія Тимошенко є замовником убивства Щербаня, у мене немає. Але у мене немає й інших доказів, що вона не є (замовником – УНІАН), тому що я не знаю".

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За його словами, відносини між ІСД та ЄЕСУ були партнерські, а якщо виникали якісь протиріччя, то вони врегульовувались шляхом перемовин.

Нагадаємо, Генеральна прокуратура України називає замовниками вбивства Є.Щербаня екс-прем'єрів Павла Лазаренка і Ю.Тимошенко.