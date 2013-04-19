Міськрада на Луганщині проголосувала проти підняття червоних прапорів

Однак представники КПУ і Партії регіонів «протисли це рішення на рівні райради, що суперечить Конституції України».

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ВО. «Свобода» і наголосили, що звернуться з цього приводу в прокуратуру.

Як повідомив голова Луганської обласної організації ВО «Свобода» Артем Заіка, Сватівська міськрада не підтримала проект постанови про підняття над державними будівлями червоних прапорів. Депутати мотивували рішення тим, що, згідно з Конституцією України, Законом України про державну символіку та роз’ясненням Конституційного суду, підняття червоного прапора суперечить Конституції України.

За його словами, шоковані таким «бунтом» міськради місцеві депутати ухвалили рішення про підняття червоних прапорів на рівні Сватівської районної ради.

«Але це порушення законодавства, оскільки, згідно зі статтею 25 п. 1 Закону України «Про місцеве самоврядування», таке рішення можна затверджувати тільки на рівні окремого населеного пункту, а не району. Вочевидь, саме провал постанови на рівні міста Сватове й спонукав депутатів райради порушити законодавство», - зауважив А.Заіка і додав: «Те, що місцеві ради ухвалюють такі рішення, без сумніву свідчить про становлення іншої політичної реальності на Луганщині».

Він нагадав, що минулого року чимало районів Луганської області відмовилися затверджувати російську мову регіональною, а зараз відмовляються вивішувати червоні прапори. «Рішення ж Сватівської райради, окрім того, що є незаконним, є ще й блюзнірством, зважаючи на кількість людей, які постраждали від більшовицької влади та нею ініційованого геноциду українців – Голодомору, політичних репресій тощо. Нині відомо про 381 людину, закатовану саме з політичних мотивів на території Сватівського району», - додав А.Заіка.