Балаклава відзначила річницю визволення від фашистів

Як повідомили кореспондентові УНІАН у відділі внутрішньої політики Балаклавської РДА, центральною вулицею Балаклави пройшли урочистим маршем у супроводі військового оркестру Військово-Морських сил України, ветерани, керівники міста і району, воїни-прикордонники, воїни-інтернаціоналісти, юнармійці, уніформісти, представники трудових колективів, громадськості. Ходу супроводжувала автомобільно-мотоциклетна група «Червона Армія» у складі більш як 30 одиниць радянської та німецької техніки часів Великої Вітчизняної війни.

Учасники ходи провели урочистий мітинг біля обеліска захисникам і визволителям Балаклави. З вітальними словами до жителів району звернулися голова Севастопольської міської державної адміністрації Володимир Яцуба, голова Севастопольської міської Ради Юрій Дойников, ветерани.

Заходи продовжилися на площі 1-го Травня, де силами творчих колективів Балаклавського району було підготовлено концертну програму, організовано виставку ретро-машин і показ військової кінохроніки. Ветеранів і всіх учасників урочистого заходу пригощали «солдатською кашею» і «фронтовими 100 грамами».

Довідка УНІАН. Оборона Балаклави у Велику Вітчизняну війну тривала з вересня 1941 до червня 1942 року і була залишена 30 червня. Балаклаву було визволено від загарбників у квітні 1944 року в результаті Кримської операції.