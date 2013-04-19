Янукович привітав рішення Європарламенту зі спрощення візового режиму

«Європейський парламент проголосував за лібералізацію візового режиму з Україною переважною більшістю голосів», - сказав Глава держави під час зустрічі з головою Ради директорів компанії «Арселор Міттал» Лакшмі Мітталом, повідомляє прес-служба Президента.



«Ми разом з Європейською Комісією провели велику роботу, щоб підготувати ці документи, і врешті-решт це рішення було прийнято», - зазначив Віктор Янукович. Президент додав, що українці зможуть відвідувати Європу за новим порядком після завершення всіх процедур та набуття документом чинності.

Глава держави також наголосив на важливості відновлення роботи Верховної Ради. «Вперше за каденцію цього парламенту він почав працювати та приймати закони», - підкреслив Президент.

Голова Ради директорів компанії «Арселор Міттал» Лакшмі Міттал привітав Главу держави та всіх українців із рішенням Європарламенту. «Сподіваюся, що не лише українці зможуть їздити до Європи, а й також буде зона вільної торгівлі між Європою та Україною», - зазначив він.

Під час зустрічі Віктор Янукович та Лакшмі Міттал також обговорили питання співпраці України та компанії «Арселор Міттал».