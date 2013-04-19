Регіонал заявив, що «вчив і далі буде вчити» Богатирьову
У Верховній Раді відбулася словесна суперечка.
Народний депутат України від Партії регіонів Юхим Звягільський заявляє, що вчив і далі вчитиме міністра охорони здоров’я України Раїсу Богатирьову.
Як передає кореспондент УНІАН, під час Години запитань до уряду Ю.Звягільський поставив Р.Богатирьовій питання щодо закриття Інституту травматології в Донецьку.
Відповідаючи на запитання, Р.Богатирьова порадила Ю.Звягільському “не переживати” і відзначила, що про закриття інституту чи скорочення його фінансування не йдеться.
Вона порадила депутатам звертатися до міністерства, якщо у них виникають якісь питання.
“Тому, пане Юхиме Леонідовиче Звягільський, я прошу заспокоїтись. І той, хто написав вам цей виступ, мабуть, вас підвів, не бажаючи цього”, - сказала Р.Богатирьова.
Водночас Ю.Звягільский відповів їй, що коли вона була ще малою, він уже був доктором технічних наук.
“Тому вас я вчив і буду вчити”, - сказав він.
Разом з тим на виступ Ю.Звягільського російською мовою депутати з фракції “Свобода”, які завжди реагують на виступи російською вигуками “українська”, цього разу мовчали.