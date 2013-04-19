Кінах закликав усі політсили об'єднатися в інтересах України

Враховуючи складні економічні процеси у світі, український уряд йде прогнозованим шляхом, реалізуючи програми імпортозаміщення та локалізації виробництва, піклуючись про енергетичну безпеку держави, ефективну промислову політику, просування грошово-кредитних відносин, захист прав власника, інвестиційний клімат.

Про це сьогодні, виступаючи у Верховній Раді України, заявив президент УСПП, народний депутат, радник Президента України Анатолій Кінах.

«Програма з активізації розвитку економіки України на 2012-2013 роки відповідає інтересам українського народу і держави в цілому, тому вона буде виконуватися незалежно від поточної політичної кон'юнктури. Як підтверджує світовий досвід, держава, яка не в змозі захистити внутрішній ринок, сучасними методами підтримати національного товаровиробника, сформувати ефективну політику експорту, організувати чітку взаємодію всіх гілок влади, рано чи пізно ризикує перетворитися на полігон споживання імпортної продукції або експортера дешевої робочої сили», – підкреслив політик.

Він закликав усі політичні сили українського парламенту до консолідації навколо стратегічних державних інтересів. «Залишається невирішеним цілий ряд питань, починаючи з недосконалої структури вітчизняної економіки, низької продуктивності праці, високої енергоємності тощо. Україна має великий потенціал і вже має позитивні результати, за якими стоїть праця сотень тисяч людей. Це і космодром у Алкантарі, і літак Ан-158, і сучасні електропоїзди Крюківського вагонобудівного заводу, які нещодавно пройшли державне випробування. Треба підтримати позитивні досягнення і рішуче працювати над планами економічного зростання. Від нас, парламентарів – представників законодавчої гілки влади, залежить подальший розвиток країни», – підкреслив Кінах.

Звіт уряду перед парламентаріями – це сучасна цивілізована практика, зазначив народний депутат. Адже тільки на основі системного та високопрофесійного аналізу стану справ в економіці можна оцінити ситуацію в державі і визначитися з подальшими напрямками дій. Тому Кінах закликав парламентаріїв до більш конструктивної поведінки в питаннях вирішення найважливіших державних завдань.