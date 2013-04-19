Рибак під Радою посадив ялинку і яблуню

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ВР.

У коментарі журналістам В.Рибак висловив переконання, що потрібно «наводити порядок там, де живеш».

«Пройшла зима, настав час прибирати. Це наш дім, це наше місто, ми тут живемо і працюємо, тому потрібно наводити порядок», – сказав він і додав: «Дуже добре, що завтра на суботник вийдуть десятки тисяч людей».

В.Рибак повідомив, що за своє життя він посадив понад тисячу дерев, а також за його ініціативою у м. Буча торік мери міст висадили дерева від кожної області у новоствореному парку.

В.Рибак наголосив, що у чистих парках буде приємно відпочивати, подібні ініціативи потрібно підтримувати. «Це добра справа», – сказав він і побажав усім добра і здоров’я.

За даними прес-служби, у заходах з нагоди Дня довкілля взяв участь і перший заступник голови Верховної Ради Ігор Калєтнік.

Співробітники Апарату ВР цього дня також взяли участь у заходах з благоустрою у рамках щорічної Всеукраїнської акції «За чисте довкілля».

Більш ніж 500 співробітників усіх підрозділів Апарату та секретаріатів парламентських комітетів виконали роботи з прибирання, озеленення та благоустрою «Маріїнського парку» та парку «Міський сад» у Печерському районі Києва, поінформували в прес-службі.

Окрім цього, народні депутати України і співробітники Апарату взяли участь у заходах з благоустрою зелених зон біля адміністративних та житлових будинків Верховної Ради, розташованих у різних районах столиці, йдеться в повідомленні.