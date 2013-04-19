Затриману біля Межигір'я знімальну групу ТВі вже відпустили
20:48, 19 квітня 2013Політика
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Трьох журналістів телеканалу ТВі, яких утримували у Вишгородському райвідділі міліції, вже відпустили.
Причиною затримання стала відсутність документів у режисера / Фото : vforum.com.ua
Як відомо, знімальну групу, яка готувала сюжет про резиденцію президента Віктора Януковича у Межигір’ї, затримали 19 квітня, повідомляє Українська правда.
"ТВі відпустили. Причиною затримання стала відсутність документів у режисера. Не навчений він, що туди треба брати весь арсенал посвідчень", - пояснила у своєму Twitter затримання журналістка каналу Анастасія Станко.
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