Міністр Козак розказав, у чому зміст життя

Як передає кореспондент УНІАН, Володимир Козак, який взяв участь у роботі з благоустрою у Києві, посадив кілька дерев - липу, вербу і ялину - на вул. Лисенка, 6.

«Тут я не тому, що мені потрібен піар, і це не дань моді - люблю садити дерева. Дерево - це сенс життя», - зазначив В.Козак.

Раніше В.Козак разом з віце-прем'єр-міністром Олександром Вілкулом і міністром регіонального розвитку, будівництва і ЖКГ Геннадієм Темником взяв участь у висадці саджанців у парку імені Тараса Шевченка.

В.Козак також сказав, що й надалі разом із співробітниками планує брати участь у подібних заходах.

«Звичайно! Надалі ми також плануємо збиратися», - заявив В.Козак.

Варто також зазначити, що для працівників міністерства, і особливо для співробітників Укрзалізниці, яку В.Козак очолював до призначення міністром, це вже не перший суботник.

С.Болоболін, який є гендиректором підприємства «Укрзалізниця», також активно висаджував дерева.

Він розповів журналістам, що на дачі у нього ростуть дерева, які були висаджені у пам'ятні дати, такі як дні народження дітей і онуків.

«Цікаво дивитися, коли з прутика виростає дерево», - сказав С.Болоболін.

Як повідомляв УНІАН, раніше прем'єр-міністр М.Азаров доручив усім членам уряду взяти особисту участь у заходах з упорядкування в рамках Всеукраїнської акції «За чисте навколишнє середовище».

Прем'єр рекомендував членам уряду відправитися у регіони, за якими закріплені, і «попрацювати разом з людьми».