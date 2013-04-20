Янукович пояснив, чому заморозили земельну реформу
Інтереси власників паїв мають бути враховані під час земельної реформи, переконаний Янукович.
Головним завданням у ході проведення земельної реформи є врахування інтересів власників земельних паїв.
Про це заявив Президент України Віктор Янукович під час спілкування з жителями с. Нові Петрівці Київської області, повідомляє прес-служба глави держави.«Ми хочемо зробити так, щоб не постраждали власники земельних паїв. Це головне питання», - сказав Президент.
В.Янукович зазначив, що поки земельна реформа заморожена через відсутність консенсусу між різними політичними силами.
Водночас, за його словами, вже почав працювати земельний кадастр і ведеться облік землі. «Ми поступово рухаємося вперед», - запевнив Президент.
На переконання глави держави, важливим питанням є функціонування Земельного банку, де власники паїв зможуть отримувати дивіденди. «Земля ніколи не буде дешевшою», - підкреслив В.Янукович.