У серпні у Львові відбудеться Х Світовий Конгрес Українців

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Світового Конгресу Українців, зазначивши, що цьогорічний конгрес відбудеться під гаслом “Contra spem spero!”. «Ці слова відомої української поетеси Лесі Українки відображають віру двадцятимільйонної української діаспори в краще майбутнє Української держави, незважаючи на серйозні сучасні виклики», - говориться в повідомленні.

У роботі X Світового Конгресу Українців візьмуть участь делегати складових організацій СКУ, які сьогодні діють у 33 країнах світу, та представники організацій ще з 14 країн, з якими СКУ підтримує зв`язки, а також широка українська громадськість з України та діаспори.

X Світовий Конгрес Українців присвячується пам’яті жертв Голодомору-геноциду 1932-33 рр. у його 80 річницю. А тому 20 серпня, по завершенню Першої пленарної сесії, біля пам`ятника Тарасу Шевченку пройде церемонія вшанування мільйонів жертв Голодомору. Після цього у Львівському національному академічному театрі опери та балету ім.Соломії Крушельницької відбудеться урочисте відкриття X Світового Конгресу Українців.

Протягом триденної зустрічі делегати X Світового Конгресу Українців підсумують роботу СКУ за 2008-2013 рр., обговорять актуальні для української спільноти питання, у тому числі й під час тематичних сесій: “Євроінтеграція України”, “Світове українство” і “80-річчя Голодомору”, та накреслять шляхи діяльності на наступний п’ятирічний термін. В останній день X Світового Конгресу Українців, 22 серпня, буде обрано новий склад керівних органів СКУ.

Проведенню у Львові X Світового Конгресу Українців сприяють Національний університет “Львівська політехніка” разом з його Міжнародним інститутом освіти, культури та зв`язків з діаспорою та міська влада Львова.

*** СКУ є міжнародною координаційною надбудовою українських громад у діаспорі, що представляє інтереси понад 20 мільйонів українців. СКУ об’єднує в своєму складі українські організації із 33 країн та підтримує зв’язки з українцями ще 14 країн. Заснований у 1967 р. як неприбуткова організація, у 2003 р. СКУ був визнаний як неурядова організація зі спеціальним консультативним статусом Економічною та соціальною радою Організації Об’єднаних Націй.