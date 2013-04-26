Біля лікарні Тимошенко - «Беркут» та кортеж з автозака, швидкої і патрульних

На території Центральної клінічної лікарні «Укрзалізниці», у стаціонарі якої перебуває екс-прем’єр-міністр України Юлія Тимошенко, стоїть кортеж конвойних автомобілів.

Про це кореспондентові УНІАН повідомили прихильники Ю.Тимошенко, які чергують перед прохідною медичного закладу.

За їхніми відомостями, близько 7.00 на територію лікарні у супроводі трьох міліцейських автомобілів заїхали автомобіль швидкої медичної допомоги та спеціальний конвойний автомобіль (автозак).

Зараз кортеж вишикувався на відстані кільканадцяти метрів від центрального входу до ЦКЛ «Укрзалізниці».

На прохідній чергують близько 15 працівників міліції. На території лікарні також перебувають працівники спецпідрозділу «Беркут».

До медзакладу близько 7.00 також прибув начальник Качанівської виправної колонії Ігор Колпащіков.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Печерський районний суд Києва проведе допит Петра Кириченка, який є свідком у справі про вбивство депутата і бізнесмена Євгена Щербаня.