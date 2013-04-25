Захист Тимошенко заявляє, що так і не отримав протоколи допитів Кириченка

Захист колишнього прем’єр-міністра України Юлії Тимошенко так і не отримав протоколи допитів свідка обвинувачення Петра Кириченка у справі про вбивство у 1996 році народного депутата, бізнесмена Євгена Щербаня.

Про це йдеться у переданій УНІАН заяві прес-служби партії «Батьківщина».

У партії нагадали, що допит П.Кириченка відбудеться завтра, 26 квітня, в режимі відеоконференції.

«Дії Генеральної прокуратури з ненадання протоколів є порушенням вимог ст.221 Кримінального процесуального кодексу, ст. 6 Європейської конвенції прав людини та базових засад ведення кримінального процесу», - зазначається у заяві.

У «Батьківщині» також заявили, що Ю.Тимошенко розцінила «покази» П.Кириченка «лжесвідченнями, які давалися під тиском ГПУ».

У заяві сказано, що П.Кириченко «пішов на співпрацю з ГПУ під тиском, рятуючи онкохвору дружину Ізабеллу Кириченко, яку два місяці утримували у Лук’янівському СІЗО».

«За цю «послугу» владі та неправдиві свідчення проти Юлії Тимошенко Кириченку віддячили – повернули майно, яке десятки років було арештоване ГПУ, розблокували банківські рахунки та закрили кримінальні справи проти нього та його дружини. Між тим, у своїх свідченнях Кириченко показав скоріш на себе, аніж на Юлію Тимошенко», - йдеться у заяві «Батьківщини».

У партії нагадали, що допит П.Кириченка, який мешкає у США, планується розпочати о 16.00 на судовому засіданні у приміщенні Апеляційного суду м. Києва (вул. Солом‘янська, 2а).

Довідка УНІАН. 18 січня 2013 року генпрокурор Віктор Пшонка заявив, що Генпрокуратура України завершила розслідування кримінальної справи про вбивство народного депутата Є.Щербаня, Ю.Тимошенко вручено повідомлення про підозру її в організації спільно з екс-прем'єром Павлом Лазаренком умисного вбивства з корисливих мотивів.

У рамках судових слідчих дій на стадії досудового розслідування справи про вбивство Є.Щербаня вже допитано 6 свідків - Ігоря Мар'їнкова, Сергія Зайцева, Володимира Щербаня, Олександру Кужель, Сергія Таруту та Віталія Гайдука.

19 квітня на прохання захисту Ю.Тимошенко Печерський районний суд Києва переніс на 26 квітня допит П.Кириченка.