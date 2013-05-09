У центрі Києва розпочалися заходи з нагоди Дня Перемоги
09:36, 09 травня 2013Політика
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У Києві на Майдані Незалежності розпочалися святкові заходи з нагоди 68-ї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні.
Як передає кореспондент УНІАН, о 9.00 на головній площі столиці відбулася урочиста церемонія підняття Державного прапора України.
У церемонії взяли участь міністр оборони Павло Лебедєв, секретар Київради Галина Герега, заступник голови КМДА Анатолій Голубченко.
Після цього на Хрещатику розпочався марш військових оркестрів.
Крім того, очікується проходження військової техніки часів війни та військова історична хода.
На Хрещатику зібралося кілька тисяч глядачів.
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