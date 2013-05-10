Жінка, яка позивалася до Тимошенко, тепер судиться з лідерами опозиції

Попереднє засідання мало відбутися 11 квітня, але його перенесли за проханням позивачки, - повідомляє Радіо Свобода.

Пані Іванова вимагає визнати дії Арсенія Яценюка, Віталія Кличка та Олега Тягнибока щодо блокування трибуни ВР незаконними.

Адвокати опозиційних лідерів подали клопотання про закриття справи,оскільки, на їхнє переконання, дії депутатів були формою громадського протесту, а також через те, що повноваження районного суду не передбачають розгляд подібних справ.

У серпні 2011 року у Печерському суді Києва розглядався позов тієї ж громадянки Іванової до Юлії Тимошенко. Вона вимагала спростувати заяву екс-прем’єра про те, що арештувати її наказав президент Віктор Янукович.