Цього року на навчання українців за держзамовленням витратять майже 25 млрд

Кабінет міністрів України збільшив фінансування державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів для державних потреб у 2013 році на 5,6%, порівняно з 2012 роком, - до 24,7 млрд грн.

Як повідомили УНІАН у прес-службі уряду, відповідну постанову прийнято на засіданні Кабміну 20 травня.

У прес-службі зазначили, що при формуванні держзамовлення враховано потреби у відповідних фахівцях, збільшено обсяги держзамовлення за технічними спеціальностями, зокрема вдвічі – за ІТ-технологіями, натомість зменшено держзамовлення юристів, економістів-міжнародників, менеджерів з маркетингу.

Більше фахівців готуватимуть за напрямами підготовки: «інформатика», «системний аналіз», «комп’ютерні науки», «комп’ютерна інженерія», «програмна інженерія», «системна інженерія», «автоматизовані та комп’ютерно-інтегровані технології», «мікро- і наноелектроніка», «телекомунікації», «безпека інформаційних і комунікаційних систем», «система технічного захисту інформації», «управління інформаційною безпекою» тощо.

Бакалаврів менше набиратимуть на «міжнародні відносини» (23,1%), «економіку і підприємництво» (11,7 %), «менеджмент» (11,1%), а також на «право».

Магістрами на основі освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр зможуть стати 40,9 тис. осіб, з них 33,9 тис. осіб – за денною формою. На 14,5% зросте кількість осіб, що вчитимуться за спеціальністю «розробка корисних копалин. Також порівняно з 2012 роком, більше студентів за державні кошти зможуть стати магістрами за напрямками – «електротехніка та електромеханіка», «машинобудування» та «матеріалообробка», «металургія та матеріалознавство», «інформатика та обчислювальна техніка» тощо.