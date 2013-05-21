Цього року на навчання українців за держзамовленням витратять майже 25 млрд
Кабмін цього року виділить 24,7 млрд грн на навчання за держзамовленням.
Кабінет міністрів України збільшив фінансування державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів для державних потреб у 2013 році на 5,6%, порівняно з 2012 роком, - до 24,7 млрд грн.
Як повідомили УНІАН у прес-службі уряду, відповідну постанову прийнято на засіданні Кабміну 20 травня.
У прес-службі зазначили, що при формуванні держзамовлення враховано потреби у відповідних фахівцях, збільшено обсяги держзамовлення за технічними спеціальностями, зокрема вдвічі – за ІТ-технологіями, натомість зменшено держзамовлення юристів, економістів-міжнародників, менеджерів з маркетингу.
Більше фахівців готуватимуть за напрямами підготовки: «інформатика», «системний аналіз», «комп’ютерні науки», «комп’ютерна інженерія», «програмна інженерія», «системна інженерія», «автоматизовані та комп’ютерно-інтегровані технології», «мікро- і наноелектроніка», «телекомунікації», «безпека інформаційних і комунікаційних систем», «система технічного захисту інформації», «управління інформаційною безпекою» тощо.
Бакалаврів менше набиратимуть на «міжнародні відносини» (23,1%), «економіку і підприємництво» (11,7 %), «менеджмент» (11,1%), а також на «право».
Магістрами на основі освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр зможуть стати 40,9 тис. осіб, з них 33,9 тис. осіб – за денною формою. На 14,5% зросте кількість осіб, що вчитимуться за спеціальністю «розробка корисних копалин. Також порівняно з 2012 роком, більше студентів за державні кошти зможуть стати магістрами за напрямками – «електротехніка та електромеханіка», «машинобудування» та «матеріалообробка», «металургія та матеріалознавство», «інформатика та обчислювальна техніка» тощо.