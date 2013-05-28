Суд за 5 хвилин зрозумів, що Фаріон перекладача у ВР не треба

Як повідомляєРадіо Свобода, засідання суду в понеділок тривало близько п’яти хвилин. Жоден представник сторони відповідача до суду не прибув.

За повідомленням, суддя, що головував на засіданні, відмовився залучати свідків.

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«Нагадаю, що статус державної української мови входить до поняття конституційного ладу. А отже, очевидно, що сьогодні суди абсолютно безпорадні перед реалізацією української Конституції. Це означає, що таким чином суди підписують собі вирок. Вони крок за кроком готують суспільство до застосування практики суду Лінча, адже дають людям повноту мотивації для здійснення лінчування», – прокоментувала Фаріон рішення суду.

Вона також наголосила, що подасть касаційну скаргу до Вищого адміністративного суду України.

«Ми розуміємо, що за нинішньої кримінальної орди шанси перемогти – примарні, але повинні пройти через всі етапи псевдодержавного абсурду», - сказала Фаріон.

Як відомо, 1 березня Фаріон направила позов до Окружного адміністративного суду Києва з вимогою визнати протиправною бездіяльність апарату Верховної Ради щодо незабезпечення перекладу державною мовою виступів, питань, реплік народних депутатів на засіданнях комітету з питань науки і освіти.