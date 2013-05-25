Регіонал зірвав лекцію Фаріон в Одесі

Про це повідомляє Думская.net з посиланням на організаторів заходу.

Фаріон планувала візит до Одеси, щоб презентувати книгу «Мовна норма: знищення, пошук, віднова».

Зустріч мала відбутися у конференц-залі ресторану "Банкірський дім", який належить нардепу від Партії регіонів Леоніду Климову.

Цей факт викликав бурхливу реакцію в соціальних мережах, і буквально за день до заходу ресторан відмовився приймати "свободівку".

"У зв'язку з відмовою ресторану надати зал (хоча попередньо було укладено договір оренди) зустріч з Іриною Фаріон переноситься приблизно на тиждень", - повідомили організатори заходу.