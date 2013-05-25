Регіонал зірвав лекцію Фаріон в Одесі
17:59, 25 травня 2013Політика
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Зустріч з народним депутатом від партії «Свобода» Іриною Фаріон, запланована на 25 травня, зірвалася.
Ірина Фаріон не змогла представити свою книжку
Про це повідомляє Думская.net з посиланням на організаторів заходу.
Фаріон планувала візит до Одеси, щоб презентувати книгу «Мовна норма: знищення, пошук, віднова».
Зустріч мала відбутися у конференц-залі ресторану "Банкірський дім", який належить нардепу від Партії регіонів Леоніду Климову.
Цей факт викликав бурхливу реакцію в соціальних мережах, і буквально за день до заходу ресторан відмовився приймати "свободівку".
"У зв'язку з відмовою ресторану надати зал (хоча попередньо було укладено договір оренди) зустріч з Іриною Фаріон переноситься приблизно на тиждень", - повідомили організатори заходу.
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