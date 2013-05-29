Чоловік Тимошенко здогадується, для чого Кузьмін влаштовує свої «шоу»

Про це він сказав радіо «Свобода».

Водночас, на його думку, ці свідчення не вписуються у сценарій ГПУ, а справа про вбивство, у причетності до якого звинувачують його дружину, «повністю розвалена».

Він також назвав «неадекватними і непритаманними здоровій людині» заяви першого заступника генерального прокурора Рената Кузьміна про те, що «в Чехії, яка надала політичний притулок деяким нашим громадянам, проводилися заходи з дискредитації української влади та особисто Президента України».

За словами Олександра Тимошенка, «таких, як Ренат Кузьмін, наймають тільки для розправи над своїми політичними опонентами».

Загалом усі заяви Кузьміна чоловік екс-прем’єра вважає «провокацією і продуманою акцією групи осіб, які намагаються зірвати процес євроінтеграції і підписання Угоди про асоціацію восени 2013 року».

На думку Тимошенка, «всіма своїми шоу і заявами» Кузьмін «ганьбить не тільки правоохоронну систему і саму Україну, а й звання прокурора і ГПУ і навіть свого Президента в очах міжнародної спільноти».