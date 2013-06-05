Рибак намірився виганяти депутатів із сесійної зали

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на засіданні парламенту після того, як виступила народний депутат від Партії регіонів Інна Богословська.

Вона виступала російською мовою і депутати з фракції “Свобода”, протестуючи проти цього, скандували: “українська” і стукали по столах.

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Рибак зацитував народним депутатам норми регламенту, в яких зазначено, що “на пленарному засіданні народний депутат не повинен перешкоджати викладенню або сприйняттю виступів вигуками, оплесками, вставанням, розмовами по мобільному телефону, а також вживати образливі висловлювання та непристойні слова і закликати до незаконних дій”.

Він нагадав, що Верховна Рада може ухвалити рішення без обговорення про позбавлення народного депутата права брати участь у пленарних засіданнях до 5-ти днів.

Спікер сказав, що готовий ставити такі пропозиції на голосування з тим, щоб парламент визначився в даній ситуації.

Лідер фракції “Свобода” Олег Тягнибок почав з місця вигукувати, щоб Рибак зачитав Конституцію, де чітко сказано, що державною мовою є українська і народні депутати в сесійній залі мають виступати саме українською мовою.

Як повідомлялося, фракція “Свобода” в тому випадку, коли в сесійній залі хтось виступає російською мовою, весь час скандує під час виступу: “українська”.