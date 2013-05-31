Рибак тішиться, що народні депутати «взялися за розум»

Голова Верховної Ради України Володимир Рибак вважає, що в останні тижні ВР почала працювати більш злагоджено.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у своєму виступі в Чернігівській обласні раді під час зустрічі з представниками органів місцевого самоврядування та керівництвом місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ і організацій Чернігівської області.

За словами Рибака, “парламентський безлад” зник у ВР.

“Парламент буде працювати. Найвища місія парламентаризму поступово починає брати гору над вузькопартійними міркуванням та особистими політичними амбіціями”, - сказав Рибак.

Спікер наголосив, що нинішній парламент змінився у позитивну сторону, і це вже не парламент “кнопкодавів”.

Водночас він зауважив, що президентська виборча кампанія ще не розпочалася, але близько 10 народних депутатів “вже ходять на роботу і вже відчувають, що вони кандидати в президенти”.

“Це не повинно збурювати роботу парламенту”, - сказав Рибак.

Крім того, він наголосив, що депутати мають “ні по мітингах бігати”, а вирішувати питання, які виникають в державі.