Профільний комітет рекомендує Раді розширити доступ до публічної інформації

Комітет Верховної Ради з питань свободи слова та інформації сьогодні на засіданні одноголосно рекомендував парламенту ухвалити у другому читанні та в цілому законопроект, який удосконалює законодавство про доступ до публічної інформації.

Як повідомили УНІАН у прес-службі голови комітету Миколи Томенка, йдеться про законопроект «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям Закону України «Про інформацію» (у новій редакції) та Закону України «Про доступ до публічної інформації» (реєстр. № 0947), а також про 35 поправок до нього.

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Томенко нагадав, що цей законопроект знімає багато неузгодженостей в реалізації Закону «Про інформацію»: він забороняє включення до генеральних планів інформації з обмеженим доступом, забезпечує відкритий доступ до протоколів сесій міських рад, рішень та висновків їхніх постійних комісій, посилює заборону обмежувати доступ до інформації про розпорядження комунальним майном і бюджетними коштами органами місцевого самоврядування та багато іншого.

Також комітет рекомендував Верховній Раді ухвалити у другому читанні та в цілому законопроект «Про проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо посилення гарантій свободи слова в Україні та протидії цензурі)» (реєстр. № 0942).