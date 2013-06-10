Голові УДАРу в Броварах спалили машину (відео, фото)

Про це повідомляє Українська правда з посиланням на прес-службу депутата від УДАРу Павла Різаненка.

Близько 4 години ранку невідомі підпалили авто, яке було припарковане біля будинку "ударівця".

Різаненко переконаний, що підпал є продовженням тиску влади на міську організацію УДАР: "Про яку випадковість можна говорити, якщо напередодні Романа Сімутіна позбавили адвокатського свідоцтва, незаконно утримували у міліції?"

Сам Сімутін не надто вірить, що справа буде розслідувана, а злочинців знайдуть, не кажучи вже про замовників.

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Депутат Павло Різаненко має намір звернутися до Генпрокурора Пшонки з вимогою розслідувати факт підпалу та тиску на голову броварського УДАРу.

"Це вже не політична боротьба, а відверті бандитські дії з боку влади", - зауважив нардеп.