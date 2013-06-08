Головного броварського свободівця посадили на 2 місяці під домашній арешт (відео)

Звинуваченого у вчиненні хуліганських дій під час акції 25 травня у міському парку «Перемога» голову Броварської районної організації ВО «Свобода» Олега Шевчука засуджено до двох місяців домашнього арешту.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Всеукраїнського об’єднання «Свобода», у Броварському міськрайонному суді відбулося судове засідання у справі голови Броварської районної організації партії Шевчуком.

Суддя Тамара Міхієнкова задовольнила клопотання прокурора Людмили Таран та присудила застосувати до «свободівця» запобіжний захід – два місяці домашнього арешту.

«Свободівці» завляють, що оскаржуватимуть це рішення та вимагатимуть дисциплінарного покарання для прокурора та судді.

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У «Свободі» нагадують, що 25 травня 2013 року в Броварах було скоєно напад на учасників мирної толоки проти розбазарювання комунальної землі в міському парку «Перемога». Броварська районна організація ВО «Свобода», що виступила співорганізатором заходу разом з «УДАРОм», повідомила про масове побиття людей. Було затримано двох активістів «Свободи» та одного нападника. Після того як 30 травня було присуджено адміністративний штраф захисникам броварського міського парку – «свободівцям» Руслану Ткаченку та Миколі Смірнову, міліціонери звинувачують уже ширше коло учасників акції, інкримінуючи вже «хуліганство, вчинене групою осіб». 5 червня «свободівців» було засуджено на 1 місяць домашнього арешту.

Як повідомляв УНІАН, 25 травня у Броварах під час суботника у парку "Перемога" побили журналіста, а двох активістів відвезли до райвідділу міліції.

Водночас, в управлінні МВС Київської області повідомили, що 25 травня правопорядок у парку "Перемога" у Броварах під час проведення суботника міліція забезпечувала на підставі листа від Броварської міськради.

При цьому в міліції підкреслили, що, відповідно до рішень Броварського районного та Київського Апеляційного адміністративного судів, земельна ділянка виділена на законних підставах під будівництву реабілітаційного медичного закладу, у якому планується надання безкоштовної допомоги мешканцям міста.

«Незважаючи на попередження працівників міліції, учасники акції закликали громадян зруйнувати огорожу та вступили у конфлікт з правоохоронцями», - зазначили обласному главку.

Під час бійок з активістами підполковник міліції P.A. Хартанович - заступник начальника міськвідділу внутрішніх справ - отримав тілесні ушкодження.

«Правоохоронці затримали та доставили до Броварського міськвідділу міліції двох активних учасників конфлікту. Подія зареєстрована в Єдиному обліку досудових розслідувань. Наразі вирішується питання щодо відкриття кримінального впровадження за ч.2 ст. 296 Кримінального кодексу "Хуліганство", - зазначили в міліції.