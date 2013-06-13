Опозиція заявляє, що до Миколаєва не пускають автобуси з людьми

Автобуси з людьми, які прямують на акцію «Вставай, Україно!», не пускають до Миколаєва.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі «Батьківщини».

Зокрема, як підкреслюється в повідомленні, на контрольно-пропускному пункті з міста Южноукраїнська зупинили три мікроавтобуси з людьми, які їхали на акцію «Вставай, Україно!» до Миколаєва.

У самому Миколаєві на вулицях, прилеглих до маршруту слідування маршу, - велика кількість правоохоронців, додали в опозиції.

Крім того, як наголосили в «Батьківщині», у Миколаєві поширюють фальшиві листівки з неправильно вказаним місцем та часом проведення початку маршу.

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Так, по місту розклеєно листівки з символікою акції, в одній із яких вказане неправильне місце проведення маршу й час його початку. В іншій листівці марш «перенесено» на дві години.

У «Батьківщині» наголошують, що акція «Вставай, Україно!» в Миколаєві розпочнеться, як і заплановано, о 17.00. Марш на чолі з лідерами опозиції рушить від площі біля Будинку культури Суднобудівників до Каштанового скверу, де відбудеться мітинг.