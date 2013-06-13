Політрада Батьківщини достроково склала свої повноваження

Про це повідомив у Facebook народний депутат України Асен Аваков.

Він написав: “Щойно завершилася політрада Батьківщини, що передувала суботньому об'єднавчому з'їзду опозиції. Затвердили всі ключові положення і моменти. Не без дискусії – але як інакше? У нас інакше не буває”.

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За його словами, на з'їзді в суботу буде обрано новий склад політради “Чекаємо остаточних правок, позицій і кадрових пропозицій Юлії Тимошенко і з цим виходимо на... з'їзд. Юлія - головний ідеолог і головний рушій цього об'єднання”, - додав він.

Як зазначив Аваков, “тут багато хто хвилюється, прагне зірвати об'єднання опозиції – розколоти, занурити у внутрішні розбирання.. Марні надії! Амбіції в кут. Є інтереси країни – а інтереси країни потребують об'єднаної опозиції”.

“Амбіції розіб'ють чиїсь репутації – шкода їх, але чи це важливо для країни? Важливо закінчити пусті розмови про форми, місця і позиції. Говорити треба про сенси, інші концепції для України. Генерувати пакет дій істинно важливих для країни сьогодні і завтра”, - заявив Аваков.