Батьківщина і Фронт змін об'єднаються у суботу
18:30, 10 червня 2013Політика
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У Києві 15 червня відбудеться об`єднавчий з`їзд ОО «Батьківщина».
Об`єднавчий з`їзд має відбутись на Михайлівській площі у Києві
У суботу, 15 червня, відбудеться урочистий об`єднавчий з`їзд Об’єднаної опозиції «Батьківщина».
Про це УНІАН повідомили у прес-службі «Батьківщини».
Місце проведення - м. Київ, Михайлівська площа.
Початок о 10.30.
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Як очікується, під час з`їзду партія Яценюка «Фронт змін» має влитись у «Батьківщину», а його самого мають ввести у керівні органи об`єднаної партії.
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