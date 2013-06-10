Батьківщина і Фронт змін об'єднаються у суботу

У суботу, 15 червня, відбудеться урочистий об`єднавчий з`їзд Об’єднаної опозиції «Батьківщина».

Про це УНІАН повідомили у прес-службі «Батьківщини».

Місце проведення - м. Київ, Михайлівська площа.

Початок о 10.30.

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Як очікується, під час з`їзду партія Яценюка «Фронт змін» має влитись у «Батьківщину», а його самого мають ввести у керівні органи об`єднаної партії.