Янукович збирається заспокоїти світ

Прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ не виключає, що завтра на засіданні Верховної Ради насамперед буде обрано керівника парламенту.

Як передає кореспондент, таке припущення В.ЯНУКОВИЧ висловив сьогодні на засіданні Кабінету міністрів.

«Для нас дуже важливо, щоб почав працювати парламент. Я не виключаю, і ми з цього приводу обмінювалися з вами думками в кулуарах як народні депутати, що, можливо, відбудеться так, що доведеться спочатку обирати голову ВР. Я цього не виключаю», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Прем`єр-міністр також розраховує завтра побачити результати переговорів НУ-НС і БЮТ про створення парламентської коаліції. «Якщо не буде подана заява чи подання про створення коаліції за підписом 226 народних депутатів, тоді на порядку денному стоятиме чергове питання – обрання голови ВР і формування робочих органів ВР», - пояснив він.

В.ЯНУКОВИЧ підкреслив, що депутати мають підтримати розгляд цих питань, оскільки для держави є дуже важливим початок роботи ВР шостого скликання. «Ми будемо всі з вами в переговорному процесі з нашими колегами в парламенті. Ми не шукатимемо ворогів, ми там шукатимемо конструктив для того, щоб у найбільш важливих питаннях знаходити спільну точку зору. Буде парламент – буде бюджет, буде бюджет – розвиватимуться регіони і економіка. І ми заспокоїмо не тільки громадян України, наших виборців, а й наших партнерів у світі», - підкреслив глава уряду.