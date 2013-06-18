Зустріч Януковича з лідерами фракцій відбудеться завтра о 14.30

Про це сказав в інтерв’ю УНІАН голова фракції Партії регіонів Олександр Єфремов.

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Інформацію підтвердив на засіданні парламенту голова ВР Володимир Рибак.

За його словами, зустріч відбудеться в середу, о 14.30, у приміщенні Адміністрації Президента України.