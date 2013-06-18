Зустріч Януковича з лідерами фракцій відбудеться завтра о 14.30

10:16, 18 червня 2013
Політика
614 0

Завтра о 14.30 відбудеться зустріч Президента України Віктора Януковича з лідерами парламентських фракцій.

Янукович зустрінеться з головами фракцій 19 червня

Про це сказав в інтерв’ю УНІАН голова фракції Партії регіонів Олександр Єфремов.

На тему: Яценюк каже, що без журналістів до Януковича не піде

Інформацію підтвердив на засіданні парламенту голова ВР Володимир Рибак.

За його словами, зустріч відбудеться в середу, о 14.30, у приміщенні Адміністрації Президента України.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter