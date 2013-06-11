Яценюк каже, що без журналістів до Януковича не піде

Про це заявив голова фракції «Батьківщина» Арсеній Яценюк сьогодні після наради з цього приводу в голови Верховної Ради Володимира Рибака, повідомили УНІАН у прес-службі «Батьківщини».

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«Нам нічого приховувати від журналістів і громадськості», - підкреслив Яценюк.

«Якщо ми йдемо до Януковича, то у наступний вівторок він повинен прийти у парламент і виступити з посланням. Опозиція буде готова слухати Президента в парламенті, якщо він буде готовий прийти і слухати опозицію», - наголосив він.

Яценюк зазначив, що опозиція наполягає на обговоренні із Президентом наступних питань: щодо фінансово-економічного колапсу в Україні, неймовірної корупції в державі, підписання Угоди про асоціацію з ЄС, звільнення Юлії Тимошенко, припинення політичних переслідувань опозиції, спроб приватизації української газотранспортної системи, виборчого законодавства та діяльності ЦВК.

«Перелік питань ми сьогодні передали Рибаку», - сказав Яценюк.

Як повідомляв УНІАН, 10 червня Президент Янукович під час зустрічі з головою ВР висловив готовність цього тижня зустрітися з лідерами парламентських фракцій. За інформацією прес-служби ВР, Янукович зазначив, що він готовий внести зміни до свого робочого графіку на поточний тиждень.

Лідер «УДАРу» Віталій Кличко заявив, що не піде на кулуарну і закриту зустріч Президента з фракціями парламенту