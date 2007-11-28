Хара: ми що - дурні, щоб давати Ляшку 20 млн. дол?!

"У них повний розвал! Вони винні були це зрозуміти вже давно, і погодитися з тією долею, яка їм визначена Богом і часом на сьогоднішній день", - так прокоментував народний депутат від Партії регіонів Василь Хара заяву Президента, що сьогодні, після його зустрічі з депутатами від блоку НУ-НС, всі вони поставлять свої підписи під коаліційною угодою з БЮТ.

“Вже б не ганьбилися ці Кириленки і інші їх діячі, великі коміки помаранчеві. Вони ж неодноразово, разом з Юлією Тимошенко заявляли, що завтра-післязавтра буде коаліція, завра будуть підписи. Вони говорили, що минулої п`ятниці, 23 листопада, коли відкрилася перша сесія парламенту, буде оголошено про створення коаліції. Потім і цього недостатньо було. Вчора вони знову "обложались" - не відбулася політрада партії “Народний Союз “Наша Україна”, - так емоційно політик відреагував на слова Віктора Ющенка.

Василь Хара також переконаний, що якщо заява Президента про те, що після зустрічі з “нунсовцями” будуть підписи, не підтвердиться, то він особисто повинен нести відповідальність за свої нездійсненні обіцянки.

“Коли люди дають якісь гарантії, а вони не збуваються, трапляється черговий провал, то це ганьба і для Президента, і для його політичної сили. Потрібно створювати широку коаліцію і починати працювати”, - відзначив він.

Відповідаючи на запитання, чи ведуть депутати від Партії регіонів переговори з членами блоку НУ-НС щодо створення коаліції, Василь Хара відзначив: “Чи ведемо ми з ними переговори? Та вони ж вже дійшли до абсурду, розумієте, у них немає ні сорому, ні совісті, ні честі, ні гідності! Вони не можуть в своїй організації навести порядок і вже добалакалися до того, що навіть Олег Ляшко (народний депутат, БЮТ – ред.), цей “характерний, особливий член БЮТ”, заявляє, що йому Партія регіонів пропонувала 20 млн. дол., щоб він виїхав на Канари і не був присутній на якомусь засіданні. Вони з своєю неспроможністю, зухвалою брехнею, намагаються перекласти свої проблеми на плечі Партії регіонів. Ми що - дурні, щоб давати Ляшку 20 млн. дол., щоб він якийсь тиждень дурня поваляв?! Це абсурд, просто якесь базікання! Це все потрібно припиняти і займатися нормальною справою, тією, яку від нас чекають наші виборці!” - підкреслив Хара.

ИнтерМедиа консалтинг