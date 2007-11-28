Експерти знайшли спікера, який влаштує всіх

Найбільш ефективним шляхом до створення демократичної коаліції є заміна на Арсенія ЯЦЕНЮКА кандидатури на посаду голови Верховної Ради.

Такого висновку дійшов Інститут Горшеніна, проаналізувавши поточну ситуацію.

У коментарі, переданому агентству УНІАН, зокрема, наголошується, що події останніх днів показали явні проблеми в створенні «помаранчевої коаліції». Аналіз Інституту Горшеніна показує, що найкоротший шлях до початку роботи Верховної Ради полягає в знаходженні компромісного кандидата на пост спікера.

Експерт Інституту Горшеніна Володимир ЗАСТАВА вважає, що найбільш компромісним кандидатом на посаду голови українського парламенту є міністр закордонних справ України Арсеній ЯЦЕНЮК.

За словами В.ЗАСТАВИ, А.ЯЦЕНЮК як претендент по посаду голови ВР, на відміну від В’ячеслава КИРИЛЕНКА або Івана ПЛЮЩА, – цілком компромісна фігура для всіх учасників можливої демократичної коаліції.

«Для Віктора ЮЩЕНКА А.ЯЦЕНЮК - перевірена, надійна і прогнозована фігура. Глава Секретаріату Президента Віктор БАЛОГА перебуває з ним у хороших робочих відносинах, і навіть можна сказати, що вважає А.ЯЦЕНЮКА «своїм», - заявив експерт.

Крім того, В.ЗАСТАВА заявив, що і Партія регіонів навряд чи буде проти такого кандидата.

«Цей рік показав, що А.ЯЦЕНЮК порозумівся в Кабміні Віктора ЯНУКОВИЧА і достатньо ефективно організував роботу після неугодного «донецьким» Бориса ТАРАСЮКА», - сказав експерт.

На його думку, ця кандидатура також могла б влаштувати і лідера БЮТ Юлію ТИМОШЕНКО як компроміс заради досягнення стратегічних цілей.

Коментуючи думку експерта Інституту Горшеніна, народний депутат України, один із лідерів «Народної Самооборони» Тарас СТЕЦЬКІВ зазначив, що «якщо "Народний Союз Наша Україна" у себе на засіданні разом із Президентом ухвалить рішення відмовитися від кандидатури В.КИРИЛЕНКА, і В.КИРИЛЕНКО з цим згодиться, ми розглядатимемо будь-яку іншу кандидатуру».

З можливістю появи новою компромісної фігури на пост спікера погоджується і депутат від БЮТ Андрій ШЕВЧЕНКО. «Ми згодимося з будь-яким представником "Нашої України", - сказав він, додавши, що цей процес повинен відповідати двом вимогам. “Перше, це сформована коаліція, тобто, 226 підписів під коаліційним договором, друга умова, що цей висуванець "Нашої України" - це висуванець всієї фракції "Нашої України", - заявив А.ШЕВЧЕНКО.

Народний депутат, один із лідерів Блоку Литвина Олег ЗАРУБІНСЬКИЙ додав, що сьогодні також йдеться і про кандидатуру на посаду прем`єр-міністра. «Посада спікера в українських умовах є стартовим майданчиком для президентського балотування… Сьогодні питання стоїть в президентських виборах, і в президентській кампанії, яка вже почалася», - додав О.ЗАРУБІНСЬКИЙ.