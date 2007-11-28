У БЮТ вважають Черновецького нелегітимним мером?

Цього тижня у Верховній Раді України планується зареєструвати законопроект про проведення виборів міського голови у два тури.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні народний депутат Михайло ПОЖИВАНОВ під час круглого столу на тему: «Перспективи дострокових виборів міської влади в Києві в існуючій політичній ситуації».

За його словами, більшість киян не задоволені міською владою тільки тому, що міський голова “реально не обирався більшістю киян”. Одним з шляхів вирішення проблеми, як зазначив народний депутат, є внесення змін до діючого законодавства, згідно з якими голова обиратиметься більшістю.

“З групою юристів та експертів Фонду (Фонд муніципальних реформ “Магдебурзьке право”, який очолює М.ПОЖИВАНОВ – УНІАН), ми майже закінчуємо вже підготовку змін до закону про вибори (місцеві – УНІАН). І я сподіваюсь, що вже на цьому тижні ми зможемо зареєструвати цей проект закону в Верховній Раді України про те, що вибори будь-якого міського голови повинні проводиться в два тури: або в першому турі підтримка мешканців повинна бути 50%+1 голос, або два найбільш рейтингові кандидати виходять в другий тур, і тоді вже той, хто набере більшість з цих двох, стає міським головою. Це дозволить уникнути тої певної нелегітимності, яку має на сьогодні ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ”, - сказав М.ПОЖИВАНОВ.

Щодо дострокових виборів мера Києва він вважає, що для цього вже є привід. Як зазначив М.ПОЖИВАНОВ, окремий пункт статті 79 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" передбачає дострокове припинення повноважень міського чи селищного голови.

“За наявності рішень суду про визнання розпоряджень чи дій голови незаконними, висновків відповідного комітету Верховної Ради, ВР може призначити позачергові вибори голови. Тобто в цій ситуації, якщо проаналізувати діяльність ЧЕРНОВЕЦЬКОГО, я візьму тільки кадрові питання, коли він звільняв власними розпорядженнями людей і вони поновили себе на роботі за рахунок рішення суду - цього вже достатньо для того, щоб звертатись до ВР і ставить це питання”, - сказав М.ПОЖИВАНОВ.

За його словами, для припинення повноважень необхідна більшість при голосуванні з цього питання в комітеті з питань державного будівництва та місцевого самоврядування, а потім підтримка більшості - 226 голосів - у ВР.

“Тому підстави є. А юридичне обгрунтування – це частина 5 ст. 79 Закону “Про місцеве самоврядування”. Користуючись нею при політичній згоді це можна робити”, - зазначив М.ПОЖИВАНОВ.