Балога: Ющенко навів вичерпні аргументи

Угоду про створення демократичної коаліції підписали усі члени фракції “Наша Україна – Народна Самооборона”, які раніше відмовлялися це робити. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Президента України.

Як повідомив керівник Секретаріату Президента Віктор БАЛОГА, сьогодні глава держави Віктор ЮЩЕНКО зустрівся з народними депутатами - членами фракції НУ-НС, які попередньо не погоджувалися підписувати коаліційну угоду з БЮТ, а саме – Віктором ТОПОЛОВИМ, Ігорем КРІЛЕМ, Миколою ОНІЩУКОМ, Юрієм ЄХАНУРОВИМ, Василем ПЕТЬОВКОЮ та Станіславом ДОВГИМ. З Іваном ПЛЮЩЕМ Президент провів телефонну розмову, повідомив В.БАЛОГА.

Глава Секретаріату зазначив, що результатом цієї зустрічі стало підписання усіма вищезгаданими народними обранцями угоди про створення коаліції між НУ-НС та БЮТ.

В.БАЛОГА підкреслив, що Президент навів вичерпні аргументи та доклав усіх зусиль, щоб зняти ті принципові зауваження депутатів, які заважали їм підписати коаліційну угоду.