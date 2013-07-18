Врадіївка мітингує під вікнами Захарченка: Не у відпустку — у відставку!

Як передає кореспондент УНІАН, з Врадіївки до будівлі МВС прийшли близько 200 осіб.

Вони проводять свою акцію під прапорами партії “УДАР”, ВО “Батьківщина”, ВО “Свобода”.

Зокрема, серед гасел: “Захарченка не у відпустку — у відставку!”, “Україні — європейську поліцію”.

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На даний час біля МВС проходить мітинг, на якому виступають представники опозиційних політичних сил.

Як повідомляв УНІАН, 7 липня жителі Врадіївки вирушили пішою ходою до Києва. Свою акцію вони почали після подій у їхньому селищі, де міліціонери побили і зґвалтували місцеву жительку.