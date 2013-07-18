Врадіївка мітингує під вікнами Захарченка: Не у відпустку — у відставку!
11:26, 18 липня 2013Політика
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Біля будівлі Міністерства внутрішніх справ України у столиці розпочався мітинг учасників акції протесту проти подій у Врадіївці
Підлеглі підвели Захарченка
Як передає кореспондент УНІАН, з Врадіївки до будівлі МВС прийшли близько 200 осіб.
Вони проводять свою акцію під прапорами партії “УДАР”, ВО “Батьківщина”, ВО “Свобода”.
Зокрема, серед гасел: “Захарченка не у відпустку — у відставку!”, “Україні — європейську поліцію”.
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На даний час біля МВС проходить мітинг, на якому виступають представники опозиційних політичних сил.
Як повідомляв УНІАН, 7 липня жителі Врадіївки вирушили пішою ходою до Києва. Свою акцію вони почали після подій у їхньому селищі, де міліціонери побили і зґвалтували місцеву жительку.
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