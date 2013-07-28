Янукович висловив співчуття родичам убитого мера

Про це повідомляє прес-служба глави держави.

«Як несправедлива і безжалісна смерть, забираючи дорогих нам людей. Для всіх, хто знав і працював разом із Олександром Володимировичем, він залишиться люблячим чоловіком і батьком, вірним другом, виваженим та мудрим керівником, Людиною, яка вірою і правдою служила своєму місту та Українській державі. Поділяю гіркий біль непоправної втрати, схиляю голову в глибокій скорботі і сумую разом з вами», - йдеться у співчутті Януковича рідним, близьким та колегам Бартєнєва.

Як повідомляв УНІАН, мер Феодосії загинув внаслідок замаху, скоєного у ніч з 26 на 27 липня.

Замах було скоєно в під'їзді його будинку, Бартєнєву вистрілили у спину.

Йому було 57 років. Він двічі - в 2008 і в 2010 році - обирався мером Феодосії, має звання Герой України.

Міліція відкрила кримінальне провадження за фактом скоєного замаху на Бартєнєва.

27 липня у Феодосії святкували день міста.