Мер Феодосії помер після замаху

Про це УНІАН повідомив медик Феодосійської лікарні, що побажав залишитися невідомим.

«Мер переніс сьогодні кілька операцій. Увечері він помер», - сказав співрозмовник агентства.

«Олександр Бартенєв пішов з життя», - написав міністр курортів і туризму Криму Олександр Лієв на своїй сторінці у Фейсбуці.

Як повідомляв УНІАН, міліція відкрила кримінальне провадження за фактом скоєного сьогодні вночі замаху на мера Феодосії Олександра Бартенєва.

Розслідування проводиться за ч. 4 ст. 187 (розбій) та ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України (замах на умисне вбивство), санкції яких - до 15 років в`язниці.

О 1.50 мер Феодосії потрапив до лікарні. ”Постріл у спину похідний в під`їзді його будинку з обріза одноствольної рушниці. В даний час потерпілий знаходиться в реанімаційному відділенні Феодосійської міськлікарні. У лікарні виставлена охорона”, - йдеться в прес-релізі.

Бартенєву 57 років. Він двічі - в 2008 і в 2010 році - обирався мером Феодосії, має звання Герой України.

Сьогодні у Феодосії - день міста.