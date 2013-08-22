Янукович прибув до Донецького облдрамтеатру - за рогом чергують пожежники

Президент України Віктор Янукович прибув до Донецького обласного Національного музично-драматичного театру на урочистості, присвячені Дню шахтаря.

Як передає кореспондент УНІАН, на центральних вулицях міста було вже з ранку перекрито рух, а навколо драмтеатру стрічкою позначено територію, за яку правоохоронці нікого не пропускали.

На бульварі Пушкіна, за будівлею театру, чергує пожежна машина, а журналістів на заходи, після ретельної перевірки, пропускали через службовий вхід, розташований позаду театру.

На урочисті збори до театру прибуло керівництво Донецької області, народні депутати від Донецької області, почесні шахтарі, керівники вугільних підприємств. Також серед запрошених у театрі знаходяться бізнесмен Рінат Ахметов і старший син Президента Олександр Янукович.

Глава держави урочисті збори почав з хвилини мовчання за загиблими гірниками.

Як повідомляв УНІАН, Президент України Віктор Янукович сьогодні у Свято-Варваринській каплиці у Донецьку взяв участь у панахиді за загиблими на виробництві шахтарях. Службу відправив Митрополит Донецький і Маріупольський Іларіон. Після молебню Янукович поставив свічку у пам’ять загиблих гірників і поклав квіти до ікони Святої великомучениці Варвари.