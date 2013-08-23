У меджлісі кажуть, що вистави з Паніним не буде - гроші повертають

Вистава «За двома зайцями» в Євпаторійському міському театрі ім. Пушкіна, в якій одну з ролей мав зіграти російський актор Олексій Панін, який образив своїми висловлюваннями кримськотатарський народ, не відбудеться.

Про це УНІАН повідомив представник Євпаторійського регіонального меджлісу.

«Вистави не буде. Скасували. Людям повертають гроші», - сказав співбесідник агентства.

Один зі співробітників театру також підтвердив кореспонденту УНІАН, що вистави не буде.

До керівництва установи агентству додзвонитися не вдалося.

Крім того, як стало відомо УНІАН, Панін через регіональні меджліси добивався зустрічі з лідером меджлісу кримських татар Мустафою Джемілєвим, щоб попросити вибачення у народу, але той від зустрічі відмовився, оскільки кримські татари хочуть добитися оголошення актора персоною нон-грата.

Як повідомляв УНІАН, у Криму міліція відкрила кримінальне провадження за статтею 125 КК України - «умисне легке тілесне ушкодження» після аварії за участю російського актора Олексія Паніна, яка викликала резонанс в пресі через висловлювання артиста про другого учасника ДТП - кримського татарина. Пізніше актор вибачився за свої слова, відзначивши, що журналісти перекрутили їх суть. Проте, Меджліс вимагає суду для актора і видворення його з Криму. Голова Ради міністрів Криму Анатолій Могильов засудив висловлювання Паніна і рекомендував меру Євпаторії скасувати виставу.